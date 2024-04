Alice est née avec 26 doigts et un pied au genou, les parents saisissent la justice: "Notre vie est un enfer au quotidien"

Selon nos confrères de l’Union, Alice aurait subi plusieurs opérations, dont l’amputation d’une jambe. Une opération serait prévue afin de placer un doigt au niveau du pouce manquant. Les parents, épuisés, expliquent vivre "un enfer au quotidien". Puisque leur fille est handicapée à plus de 80%, il leur est impossible de trouver une crèche adaptée aux besoins de leur fille. De plus, les aménagements liés au handicap coûtent cher.

Alice est née en décembre 2021 à Saint-Quentin dans l’Aisne. La fillette a une particularité : elle possède 26 doigts, sans pouces, et un pied supplémentaire au niveau du genou gauche. Après sept mois, le diagnostic tombe : elle est atteinte du syndrome de Laurin-Sandrow, une malade génétique rare et peu documentée.

Aujourd’hui, les parents d’Alice saisissent la justice et pointent du doigt le gynécologue ayant suivi la grossesse. Ils mettent en cause la vigilance de ce dernier lors des échographies. Leur avocat, Christophe Donnette, demande une expertise et affirme que "la faute médicale semble ne pas pouvoir être contesté".

"Il (ndlr: le gynécologue) a été capable d’indiquer le sexe de l’enfant, mais n’a pas vu qu'il était porteur de 26 doigts, que son pied gauche était recroquevillé, que la jambe gauche étant dépourvue de tibia, le pied se trouvait au niveau du genou", confie ainsi ce dernier.