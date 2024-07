Allier: le tueur n'était pas "un tireur d'élite", selon le parquet

Sylvain THIZY

L'homme de 57 ans qui a tué trois personnes et blessé quatre autres avec un fusil à pompe samedi soir à Espinasse-Vozelle, près de Vichy, est un ancien technicien de l'armée de l'Air et non "un tireur d'élite", a déclaré lundi le parquet de Cusset (Allier).

"Il n'a jamais servi dans des unités de combat, il n'est ni commando ni tireur d'élite", a déclaré Eric Neveu, procureur de la république de Cusset, lors d'une conférence de presse.