Alsace: opération escargot contre un projet de taxe poids lourds

Une cinquantaine de camions ont formé le convoi parti de Strasbourg sous la pluie. Plusieurs chauffeurs avaient installé des banderoles sur leur cabine, sur lesquelles on pouvait lire "Non à un nouvel impôt" ou "Si vous l'avez c'est qu'un camion vous l'a apporté. S'il est taxé, vous le payez". Le convoi parti du Haut-Rhin a compté lui aussi une cinquantaine de poids lourds.

Selon le Collectif pour la compétitivité de l'économie alsacienne (CCEA), "ce ne sont pas seulement les transporteurs qui s'opposent fermement à cette mesure, mais bien l'ensemble des filières économiques d'Alsace, qui sont vent debout face à cette taxe. Tous les secteurs, quels qu'ils soient, seront gravement impactés et ce, bien au-delà du secteur du transport, jusqu'au pouvoir d'achat des consommateurs".

La Collectivité européenne d'Alsace prévoit d'instaurer cette taxe sur les poids lourds de plus de 3,5 tonnes à partir de début 2027 sur l'autoroute A35 qui traverse la région du nord au sud. En raison d'une fiscalité onéreuse sur les autoroutes allemandes, un flux important de camions effectue le détour par l'Alsace. Avec cette taxe, qui serait d'un montant d'environ 15 centimes par kilomètre, le président de la collectivité Frédéric Bierry entend "rééquilibrer le trafic de transit des poids lourds".

M. Bierry pointe l'augmentation de la pollution, des bouchons, des accidents et la détérioration de la chaussée.

La taxe rapporterait 64 millions d'euros par an, payés pour plus de la moitié par le trafic de transit et non par les Alsaciens, avait souligné vendredi M. Bierry, précisant que des dérogations permettraient d'exonérer différentes branches et qu'une partie des recettes serait réinjectée pour soutenir l'économie locale.