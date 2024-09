Annie Genevard, une ex-prof à la fermeté assumée à l'Agriculture

La vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée du Doubs, réélue haut la main en juillet avec plus de 68% des voix face à une adversaire RN, avait un temps été pressentie pour l'Education nationale. Elle avait même fait part il y a quelques jours de son intérêt pour la rue de Grenelle.

Annie Genevard, nommée samedi ministre de l'Agriculture, est une ancienne professeure de français devenue une figure influente des Républicains, dont elle est l'une des co-dirigeants par intérim, et où elle incarne une ligne plutôt conservatrice, ferme sur la laïcité et l'immigration.

Mais cette élue d'un territoire rural, âgée de 68 ans, prendra finalement les rênes du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt.

"En tant que maire, conseillère régionale, députée du Doubs, présidente des Élus de la Montagne, je travaille depuis 20 ans avec les agriculteurs. Je connais la diversité de leurs métiers comme leur respect de la terre et des bêtes. Je connais aussi leurs difficultés et leurs attentes", a-t-elle ajouté.

Esquissant le délicat sujet des transitions, elle a souligné que les agriculteurs "éprouv(ai)ent le réchauffement climatique. Nous voulons tous transmettre une planète respectée. Unissons nos efforts dans le respect et l'écoute mutuels".

La nouvelle ministre bénéficie d'un solide ancrage politique dans le Doubs, où elle est née et où sa mère, Irène Tharin, fut députée UMP (2002-2007). Elle-même a été conseillère régionale (2004-2012) de Franche-Comté et maire (2002-2017) de Morteau, petite ville de 6.800 habitants proche de la frontière suisse et réputée pour sa saucisse.