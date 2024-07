Appel à la grève dans les aéroports de Paris le 17 juillet, avant les JO

Plusieurs syndicats du gestionnaire des aéroports desservant Paris, le Groupe ADP, ont appelé lundi à se mettre en grève le 17 juillet, une dizaine de jours avant l'ouverture des Jeux olympiques, réclamant pour cette période chargée une gratification "pour l'ensemble du personnel".

Les syndicats CGT, CFDT, FO et UNSA dénoncent une "dégradation des conditions de travail", réclamant notamment une "gratification pour l'ensemble du personnel", un plan d'embauche "massif" de 1.000 postes et la garantie de pouvoir poser des jours de congé pendant les Jeux olympiques et paralympiques (JOP).