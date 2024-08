Après 57 ans de "calvaire", Jean-Pierre est redevenu Mohammed

Les trois frères sont mis dans un foyer et déclarés pupilles de la nation, la justice estimant que leur père ne peut plus s'occuper d'eux.

- "Un masque" -

Au foyer, ils sont contraints de franciser leur nom au motif que cela leur permettra de mieux s'intégrer.

Ahmed devient Alphonse, Chérif est rebaptisé Christian. Et Mohammed prend le prénom de son éducateur: Jean-Pierre. Les frères Guerroumi sont désormais les frères Guérin.

Ce qui devait être un gage d'intégration sera surtout une blessure intime qui taraudera Mohammed pendant plusieurs décennies. Des années "de souffrances, de calvaire. Porter un nom comme ça, c'était comme porter un masque", soupire-t-il.

"J'étais un peu humilié par les Français qui n'acceptaient pas que je leur +cache+ mon identité et que je m'appelle Jean-Pierre Guérin avec ma tête d'Arabe +basané+", se souvient-il. "Et puis, j'étais un petit traître avec la communauté algérienne parce que je portais un nom français..."

Les vexations s'accumulent, par exemple lorsqu'il s'agit de passer une frontière, chercher un emploi ou un appartement: "avec le nom, il n'y avait pas de problème. Mais quand je me présentais, on me disait +il n'y a plus rien", explique cet ancien mécanicien dans une entreprise en Allemagne, à une quinzaine de kilomètres de Strasbourg.

Là-bas, "ils m'appelaient +Mohammed le Français+. Mais quand j'arrivais le matin pour pointer, il y avait le nom +Guérin Jean-Pierre+. Les collègues me demandaient +pourquoi on t'appelle Mohammed?+"

- "Racines" -

Des décennies durant, cette figure de la vie associative locale -- entraîneur de handball réputé, il a fondé une association franco-algérienne -- a tenté de récupérer officiellement son prénom et son nom d'origine, multipliant, en vain, les procédures.

Si "Guerroumi" a pu apparaître sur ses documents d'identité comme nom d'usage, il est longtemps officiellement resté aux yeux de l'administration Jean-Pierre Guérin.

Dans son bureau, une armoire vitrée remplie de classeurs témoigne de son combat, relaté à travers de multiples coupures de presse.

Jusqu'en juillet 2022, quand entre en vigueur une loi à l'initiative du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti afin de simplifier les procédures de changement de nom.

Un texte qui va changer la vie de Mohammed, comme celle de dizaines de milliers d'autres personnes: selon le site du ministère de la Justice, 70.000 demandes de changement de nom avaient été effectuées un an après l'entrée en vigueur de la loi.

Première victoire: en 2023, celui qui s'appelle encore Jean-Pierre récupère son prénom d'origine. Jusqu'à la remise, mardi, entourés de proches, de ses nouveaux documents d'identité, cette fois avec ses nom et prénom originels.

"Je regarde les papiers et je me sens bien", sourit le retraité.

Mohammed, qui dispose également depuis la fin des années 80 de la nationalité algérienne, avait par ailleurs choisi de donner à ses quatre enfants "des prénoms algériens", pour qu'ils ne soient pas coupés de leurs "racines".

"J'ai déblayé le terrain. Maintenant, s'ils veulent reprendre le nom de leurs ancêtres, ça sera plus facile que pour moi..."