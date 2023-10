Après Arras, Attal lance une enquête sur la sécurité dans les établissements scolaires

Gabriel Attal a réuni mardi les organisations syndicales sur la sécurisation des écoles, collèges et lycées, quatre jours après l'attentat d'Arras, et lancé une enquête auprès des chefs d'établissements et directeurs d'écoles sur ce sujet.

Au lendemain de l'hommage rendu dans les écoles de France à Dominique Bernard, professeur tué vendredi à Arras (Pas-de-Calais) par un ex-élève radicalisé, le ministre de l'Education nationale a réuni durant trois heures, rue de Grenelle, les syndicats enseignants sur la question de la sécurisation des établissements scolaires, ont indiqué ceux-ci à l'AFP.