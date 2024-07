Après des orages intenses, huit blessés légers en Haute-Marne et de nombreux dégâts

Partager:

OLIVIER CHASSIGNOLE "Six cents interventions" et "463 pompiers engagés": dans la nuit de samedi à dimanche, de violents orages ont balayé une partie de l'est de la France, entraînant notamment d'importantes inondations en Haute-Marne où huit personnes ont été blessées légèrement. A Annéville, en Haute-Marne, après l'épisode orageux intense, des routes ont été inondées et des "morceaux de chaussée ont été emportés", a indiqué à l'AFP la préfète du département, Régine Pam, qui était sur place dimanche matin.

Dans ce département, des routes étaient encore coupées dimanche notamment "à cause des débris", l'arrêt de la pluie ayant permis "l'évacuation des routes", a ajouté la préfète, précisant que huit personnes avaient été légèrement blessées au cours de cet épisode. Certaines ont notamment été hospitalisées pour "hypothermie". "Terribles orages" samedi soir, "les dégâts sont considérables" dans les communes de Bologne, Marault, Meures, Annéville-la-Prairie, et Sexfontaines, "du fait de coulées d'eau et de boues", a indiqué le conseil départemental de la Haute-Marne sur Facebook. L'épisode orageux à Bologne a entraîné "plus d'un mètre d'eau dans les rues puis dans les maisons en quelques minutes", a ajouté le conseil départemental, qui a diffusé des photos et des vidéos montrant les dégâts et une route inondée.

Dans ce territoire du nord-est touché à partir de 19H00 samedi, "il est tombé 10 fois plus de pluie en une heure que lors d'un épisode normal", avait rapporté la préfecture dans un point de situation vers 01H00. Les services de l'Etat ont précisé que "les sols étant gorgés d'eau", tout nouvel épisode de précipitations intenses pourrait entraîner "une montée des eaux rapide". - Vigilance orange levée - Dans les secteurs de Bologne, Meures et Sexfontaines "plus de 50 mm d'eau (sont) tombés en une heure et près de 100 mm en six heures", a détaillé Météo-France.