Après les Jeux, les para-athlètes face à la peur du vide

Pour ces sportifs, l'aventure n'a pas commencé le 28 août, jour de la cérémonie d'ouverture. Même les plus fraîchement embarqués dans l'aventure paralympique ont eu plusieurs semaines de stages et préparations durant l'été, quand ils n'ont pas coché la case de leur compétition depuis des années.

Mais désormais, ils ne disputeront plus jamais de Jeux à domicile. Et l'ambiance dans les prochaines compétitions sera bien plus fade.

Le coup de blues post-Jeux peut toucher tout le monde, valide comme para, champion malheureux ou auréolé de gloire.

Dimitar DILKOFF

En athlétisme, la sprinteuse en fauteuil britannique Samantha Kinghorn se souvient: "J'ai toujours pensé que si je gagnais une médaille paralympique, je serais la personne la plus heureuse du monde. Et puis je suis revenue de Tokyo où j'ai gagné des médailles et cela ne m'a pas rendue plus heureuse, c'était étrange", a-t-elle raconté après la troisième de ces quatre médailles décrochés à Paris (un titre).