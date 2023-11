Arbres arrachés, pylônes renversés et dégâts matériels: la France panse ses plaies après le passage de la tempête Domingos

L'alerte aux vents forts et au risque de vagues-submersion ayant été levée tôt dimanche par Météo-France, seuls huit départements restaient vers 16h00 en vigilance orange pour crues: Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Dordogne, Gironde, Pas-de-Calais, Deux-Sèvres et Vienne.

Collisions

Pourtant présentée comme "moins sévère" que sa devancière par Météo-France, Domingos a sévi sur des zones déjà malmenées trois jours plus tôt par le passage de Ciaran, qui a fait au moins trois morts et 47 blessés.

Dimanche, le bilan de Domingos était d'au moins huit blessés, dont deux sapeurs-pompiers dans les Deux-Sèvres et la Vienne. Parmi les autres personnes blessées, l'une d'elles l'a été par la chute d'un arbre à La Rochelle (Charente-Maritime), selon la mairie, et deux autres dans les Deux-Sèvres: un homme tombé à scooter et une personne ayant chuté à cause d'une branche d'arbre, selon les autorités.