Argentine: Milei défie le Parlement pour son sacro-saint "déficit zéro"

Ce geste symbolique s'inscrit dans un contexte de bras de fer répétés ces dernières semaines entre l'exécutif et le Parlement - où le petit parti libertarien de M. Milei est très minoritaire - pour faire avancer divers projets de lois ou décrets.

Il a marqué des points, comme lorsque le Parlement a validé son veto à un rattrapage du pouvoir d'achat des retraites, sujet hyper-sensible, mais qui aurait selon lui mis en danger les finances de l'Etat.

Le Parlement a en revanche retoqué son décret sur une enveloppe de 1 milliards de pesos (102 millions USD) de "fonds réservés" - c'est-à-dire sans justification - pour la SIDE (l'agence de renseignements). Un camouflet inédit en 18 ans de ce mécanisme de contrôle parlementaire sur les "décrets d'urgence".

Une autre bataille s'annonce, sur le financement des universités: le Sénat a approuvé vendredi une loi, à l'initiative de l'opposition, déclarant "l'urgence budgétaire" des universités, et instaurant un rattrapage sur l'inflation et une réévaluation des salaires enseignants.

"Veto total", a aussitôt promis Javier Milei sur son compte X, augurant d'un nouveau bras de fer.

Le chef de l'Etat s'est dimanche adressé à un hémicycle a demi-vide, nombre de parlementaires d'opposition ayant décidé de bouder une "mise en scène".

"Milei est devenu un disque rayé", a dénoncé Axel Kicillof, gouverneur péroniste (centre-gauche) de la province de Buenos Aires, souvent considéré comme un des rares opposants au profil présidentiable.

"Loin d'être une nouveauté, ce qu'il (Milei) fait est plus vieux que Mathusalem. C'est la recette la plus bête et la plus ressassée de l'orthodoxie économique (...) quand elle arrive au pouvoir: réduire tous les budgets sauf un, le paiement de la dette", a-t-il lancé.

En neuf mois au pouvoir, M. Milei a appliqué une austérité draconienne - "le plus grand ajustement de l'histoire de l'humanité", a-t-il encore claironné dimanche. Qui a vu l'inflation hors contrôle (211% en 2023) décélérer progressivement autour de 4% mensuels, mais au prix d'une forte récession, d'une chute de l'activité et de la consommation.