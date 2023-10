Assistants MoDem: au tribunal, des souvenirs mais peu de traces du travail demandé

S'il existait des preuves du travail demandé, "tout a été détruit quand j'ai déménagé du Parlement" européen, a regretté mercredi, au procès des assistants parlementaires du MoDem, une ancienne eurodéputée soupçonnée d'avoir endossé cet emploi au profit de son parti.

Jusqu'au 15 novembre, François Bayrou et dix cadres et élus centristes sont jugés à Paris, soupçonnés d'avoir rémunéré, entre 2005 et 2017 et grâce à des fonds européens, des assistants parlementaires qui travaillaient en fait pour l'UDF puis le MoDem.