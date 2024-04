Atos: les sénateurs pointent "l'intervention tardive" de l'Etat

Les rapporteurs ont dit "regretter une mobilisation partielle, morcelée et tardive des services de l'Etat à l'égard d'une entreprise stratégique pour notre souveraineté et notre défense nationales", alors que Bercy a manifesté dimanche son intérêt en vue d'acquérir des activités souveraines d'Atos.

La mission d'information sénatoriale chargée d'analyser les difficultés d'Atos a souligné mardi "l'intervention tardive et insuffisante de l'Etat" dans le dossier et a fait onze propositions pour sauver le géant informatique français, dans son compte-rendu présenté au Sénat.

"La majorité des parties prenantes aurait préféré une intervention proactive et stabilisatrice de l'État dès le second semestre 2022", ont insisté les rapporteurs dans un communiqué.

Par ailleurs, l'acquisition par l'Etat des activités stratégiques d'Atos "ne réglera pas la question de l’avenir du groupe" ont-ils déploré, notamment celui de la branche Tech Foundations, qui regroupe les activités historiques d'infogérance, dont certaines sont aussi de nature souveraine, selon les rapporteurs.

"Des contrats sensibles pour nos données et nos services publics sont rattachés à Tech Foundations dont l'étanchéité avec Eviden n'a toujours pas été clairement démontrée", ont-ils ainsi souligné, Eviden regroupant les activités cybersécurité, numérique et BDS (la branche "big data" et sécurité) d'Atos.

Ils ont fait part de leur crainte à terme d'"une vente à la découpe" d'une entreprise qui aurait perdu ses principaux attraits, comme ses supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire ou ses produits de cybersécurité.