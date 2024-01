Attal promet "32 milliards d'euros supplémentaires" pour la santé

"Parmi tous les problèmes que nous avons à résoudre, (...) l’hôpital est en haut de la pile", a affirmé le Premier ministre, qui a succédé mardi à Elisabeth Borne, après avoir visité avec la nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, le centre hospitalier universitaire de Dijon.

"Nous allons continuer à investir massivement pour l’hôpital et plus largement pour notre système de santé. Dans les cinq ans qui viennent, c’est 32 milliards supplémentaires qui seront investis dans notre système de santé", a-t-il déclaré à la presse.

"Le prochain budget que mon gouvernement aura à présenter sera un budget historique pour l’hôpital public", a-t-il ajouté, promettant la "poursuite d'un investissement massif pour l'hôpital".

"Je le dis, notre hôpital et nos soignants, c'est un trésor national. On a une chance inouïe en France d'avoir un système de santé solidaire, un hôpital public, des soignants qui se lèvent tous les matins avec cette vocation d'accueillir les Français, de les soigner et de servir leur pays", a-t-il dit.