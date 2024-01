Attal promet un "investissement massif" sur l'hôpital, un "trésor national"

"Je le dis, notre hôpital et nos soignants, c'est un trésor national", a affirmé le Premier ministre après avoir visité le CHU de Dijon, accompagné de la nouvelle ministre en charge de la Santé, Catherine Vautrin.

Un montant a priori pas nouveau; il correspond à la "hausse du budget de la branche maladie qui a été adoptée dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale", concernant l’hôpital et la médecine de ville, précise Matignon.

"Sauf à ce que le gouvernement indique qu'il s'agit de ressources nouvelles, c'est ce qui est prévu au global", a confirmé sur X Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France (FHF) et maire Horizons de Reims.

"Pour l'hôpital, l'enjeu c’est de financer à leur juste niveau l'investissement, les revalorisations salariales et l'inflation. Or, nous sommes en attentes d'arbitrages majeurs, sans lesquels le budget 2024 est d'ores et déjà insuffisant", a-t-il ajouté.

"Le prochain budget que mon gouvernement aura à présenter sera un budget historique pour l’hôpital public", a repris Gabriel Attal, promettant la "poursuite d'un investissement massif pour l'hôpital".