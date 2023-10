Attaque à Arras: 10 personnes en garde à vue, les dernières infos de notre envoyée spéciale

Elèves et habitants se sont recueillis samedi matin devant le collège-lycée d'Arras où un professeur de français, Dominique Bernard, a été poignardé à mort la veille par un jeune homme fiché S, entraînant le déploiement de 7.000 soldats sur le territoire.

Le France est passée vendredi soir en alerte "urgence attentat", niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate, après cet acte qualifié par le président Macron de "terrorisme islamiste". "Unis et debout", a-t-il écrit sur X (ex-Twitter) samedi. Le musée du Louvre a été évacué et exceptionnellement fermé samedi à la mi-journée "pour raisons de sécurité", après avoir reçu "un message écrit faisant état d'un risque", a précisé un porte-parole du musée. L'attaque, qui a également fait trois blessés, est intervenue juste avant la commémoration lundi de l'assassinat de Samuel Paty, enseignant d'histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020, près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), pour avoir montré des caricatures de Mahomet lors de cours sur la liberté d'expression.

Des CRS patrouillaient samedi devant la cité scolaire Gambetta, dans le centre d'Arras, restée ouverte malgré l'annulation des cours. Une cellule psychologique a été mise en place jusqu'à 17H00 dans l'établissement, devant lequel des habitants et des élèves parfois accompagnés de leurs parents se sont recueillis. "C'est mieux de laisser le lycée ouvert, que tout le monde puisse venir, parler, pour faire son deuil", témoigne Camille, 17 ans, témoin de l'attaque. Émilie est elle venu aider son fils Louis, ancien élève de la victime, à "passer le seuil de le porte".