Attaque à Arras: 10 personnes placées en garde à vue, dont l'assaillant et plusieurs membres de sa famille

L'émotion est forte à Arras, dans le Pas-de-Calais en France, au lendemain de l'attaque qui a fait un mort et 3 blessés. Il avait été annoncé précédemment que l'agression avait fait deux blessés : un agent du lycée et un enseignant. On apprend qu'une troisième personne a été blessée hier : il s'agit d'un agent de sécurité.

À lire aussi Un enseignant tué lors d'une attaque au couteau à Arras, en France

Dix personnes étaient en garde à vue samedi, dans l'enquête sur l'attentat islamiste dans lequel un enseignant a été tué et trois personnes ont été blessées vendredi à Arras, a appris l'AFP de source policière.

Parmi les personnes en garde vue figurent plusieurs membres de la famille de l'assaillant: sa soeur, sa mère, son oncle et deux de ses frères, dont l'un a été extrait de la cellule où il est détenu pour "association de malfaiteurs terroristes". Deux Biélorusses "avec qui l'assaillant était lors de son contrôle par la police la veille des faits" font aussi partis des gardés à vue, a précisé une autre source policière, "mais rien ne dit qu'ils soient mêlés" aux faits.

L'école où s'est produit l'attaque a décidé de rester ouverte ce samedi, même s'il n'y aura pas cours. Une équipe RTL info est sur place. Notre journaliste Céline Praile nous raconte l'atmosphère pesant aux abords du lycée Gambetta. "L'établissement est gardé par quelques policiers. Certains sont lourdement armés", nous détaille notre envoyée spéciale sur le coup de 8h. "Plusieurs combis de CRS sont arrivés il y a quelques minutes également. Ils se sont stationnés dans la rue, mais les agents ne se sont pas encore déployés", dit-elle.