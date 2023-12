Attaque au couteau: une complexe équation entre "idéologie" et "psychiatrie"

"Comme souvent dans ces affaires, s'entremêlent une idéologie, une personnalité influençable et malheureusement la psychiatrie", a estimé dimanche le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau.

Comme dans le cas de l'attaque meurtrière au couteau et au marteau samedi soir à Paris, qualifier la nature des actes commis par des personnes radicalisées s'avère complexe quand se mélangent troubles mentaux et motivations idéologiques.

"Même si on a largement renforcé depuis quelques années les liens entre (les) psychiatres et les autorités qui suivent ces personnes radicalisées, ça ne nous permet pas de savoir quel est le jour et l'heure du passage à l'acte", a-t-il ajouté sur France 3.

Près de la Tour Eiffel, un homme a tué à coups de couteau un touriste germano-philippin avant de blesser au marteau deux autres personnes, traumatisées mais "en bonne santé", selon le ministre.

Interpellé, l'assaillant, né en France en 1997 de parents iraniens, est de nationalité française et connu de la justice pour islam radical et troubles psychiatriques, de sources policières.