Attaque du réseau de la SNCF: un message de soutien au sabotage envoyé aux médias

Les travaux de réparation sur la ligne Atlantique (Bretagne, ouest et sud-ouest) devraient se terminer dimanche et neuf TGV sur dix pourront y circuler dès la mi-journée. "La mobilisation exceptionnelle des agents de SNCF Réseau va permettre de reprendre plus rapidement les circulations TGV sur les axes touchés par les actes de sabotage", a indiqué la SNCF samedi après-midi. Sur la ligne à grande vitesse Nord cependant, les dégâts ont demandé des "réparations plus importantes" et le trafic devrait rester limité dimanche, avec sept trains sur dix et des retards de une à deux heures.

Tout sera rétabli lundi matin, a assuré samedi le PDG de la SNCF

Si les vacanciers sont les premiers touchés par ces perturbations, "tous les transports d'équipes et accrédités" pour les Jeux olympiques seront eux assurés, a indiqué la SNCF. "Tout sera rétabli lundi matin" sur le réseau, a assuré samedi le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, lors d'un point presse dans la gare Montparnasse à Paris. La circulation a déjà repris sur la ligne Est.