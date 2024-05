Attaque d'un fourgon en France: Mohamed Amra aurait tenté de s'évader dimanche

Deux agents pénitentiaires ont été tués et trois autres blessés grièvement mardi à un péage autoroutier du nord-ouest de la France dans l'attaque de leur fourgon transportant un détenu. Ce dernier, Mohamed Amra, est toujours en fuite tout comme ses complices. L'avocat du détenu a indiqué que son client aurait tenté de s'évader dimanche dernier.

L'avocat du détenu, Me Hugues Vivier, a déclaré sur BFM TV que son client avait tenté de s'évader en sciant les barreaux de sa cellule à la maison d'arrêt d'Evreux. "Il y avait semble-t-il une procédure disciplinaire qui était prévue", a-t-il précisé.

Le détenu en fuite, Mohamed Amra, est âgé de 30 ans. Il avait été condamné le 10 mai 2024 pour "un vol avec effraction" par un tribunal d'Evreux et il a été mis en examen par une juridiction de Marseille (sud) pour "enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort", a précisé la procureure de Paris dans un communiqué.

Suite à l'attaque du fourgon pénitentiaire, une enquête a été ouverte mardi pour "meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, évasion et bande organisée, acquisition et détention d'arme de guerre, association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime".