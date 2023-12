Attention aux huîtres et coquillages du bassin d'Arcachon: leur vente vient d'être interdite suite à des cas d'intoxication

La vente des huîtres du Bassin d'Arcachon dans le sud-ouest de la France, une zone qui concentre près de 10% de la production nationale, est temporairement interdite, à quelques jours du réveillon du Nouvel An, à la suite de plusieurs cas d'intoxication, ont annoncé les autorités locales.

"Les symptômes sont ceux de la gastro-entérite aiguë et aucun cas grave n'est à déplorer à ce jour", a indiqué mercredi soir la préfecture du département de la Gironde, annonçant la mauvaise nouvelle. Des enquêtes de traçabilité sont en cours mais plusieurs signalements indiquent d'ores et déjà que les huîtres issues du Bassin d'Arcachon "sont en cause", des analyses menées sur des huîtres en élevage localement ayant confirmé la présence de "norovirus".