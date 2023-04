"Au bord du gouffre", les 19 CPAS bruxellois sont en grève

"On est débordé. Il y a deux accueillantes pour une centaine de demandeurs qui, avec plus de trois heures d'attente, deviennent frustrés et même violents", soulève un assistant social de la commune de Forest.

Acculé par la surcharge de travail liée à la succession de crises, le personnel des centres publics d'action sociale demande un refinancement "structurel, anticipatif, pérenne" de leurs organisations, accompagné d'une revalorisation salariale et sociale.