Au Ghana, un candidat masqué veut faire chuter le système bipartite

A moins d'un an de l’élection présidentielle au Ghana, une nouvelle force entend bousculer le paysage politique national et les deux partis traditionnels qui le dominent depuis plus de trente ans.

Grâce à une communication habile fondée sur les réseaux sociaux et des affiches montrant son visage d'abord masqué, l'homme d'affaires Nana Kwame Bediako, alias Cheddar, espère que son mouvement, la Nouvelle Force, pourra rapidement changer la donne sur l'échiquier politique ghanéen.