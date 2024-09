Au ministère des Sports, faire vivre "l'héritage" olympique de l'été 2024 avec des crédits en moins

Thomas SAMSON

Gil Avérous, maire de Châteauroux devenu ministre des Sports, a la charge de faire vivre "l'héritage" des JO de Paris pour que le "soufflé ne retombe pas" après l'été olympique et ce, malgré des crédits promis à la baisse comme dans tous les autres secteurs.

En cette période de rentrée, beaucoup de clubs et d'associations savent qu'il ne faut pas rater le coche des inscriptions, et que parfois il ne sera pas possible de satisfaire toutes les demandes.