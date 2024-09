Au moins 400.000 mineurs sans domicile fixe dans l'UE, selon des associations

Au moins 400.000 mineurs sont sans domicile fixe dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, et des millions d'autres sont mal-logés, selon une estimation publiée jeudi par la Fédération européenne des associations travaillant avec des personnes sans-abri (Feantsa).

En additionnant les comptages de six pays (Allemagne, Belgique, France, Irlande, Portugal et République Tchèque) dont ils ont jugé les données suffisamment fiables et comparables entre elles, ils sont arrivés à un taux moyen de 0,421% de mineurs vivant dans la rue ou en hébergement d'urgence.

Dans l'Union européenne, un quart des mineurs - et plus d'un cinquième des enfants de moins de 6 ans - vivaient par ailleurs dans un logement surpeuplé en 2023. Et plus de cinq millions de ménages avec enfants étaient dans "l'incapacité financière de maintenir leur logement à une température adéquate".

Toutes classes d'âge confondues, ce rapport estime à 1,2 million le nombre de personnes à la rue, hébergées en urgence et prises en charge dans les foyers d'accueil dans l'UE.