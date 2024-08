Au Mont Mézenc, Wauquiez esquisse sa ligne de crête, ni avec ni contre la macronie

La droite a présenté en juillet un "pacte législatif" qui ouvre de nombreuses convergences avec les macronistes, mais se refuse à toute "coalition" avec le camp présidentiel. Une position d'équilibriste défendue vendredi à l'Elysée par M. Wauquiez et les autres responsables du parti, Bruno Retailleau et Annie Genevard.

"Nous défendrons nos idées et nous voterons les lois qui iront dans le bon sens", a promis dimanche le patron de la Droite républicaine, le nom de son groupe de 47 députés à l'Assemblée nationale, dont il a pris la tête après les législatives anticipées de juin.

- "Barrage" à La France insoumise -

Dans son discours d'une quarantaine de minutes, le député s'en est pris essentiellement à LFI et au RN, promettant de ne jamais rejoindre les "extrêmes", tout en réservant ses attaques les plus dures contre La France insoumise, allant jusqu'à dire qu'elle est "sans doute le plus grand danger politique pour notre pays", et promettant de lui "faire barrage".