Au Mont-Valérien, une veillée pour le résistant Missak Manouchian et ses frères d'armes

Des dizaines de personnes se sont réunies mardi soir au Mont-Valérien, près de Paris, à l'occasion d'un hommage au résistant Missak Manouchian et à ses compagnons français et étrangers, sur les lieux mêmes de leur fusillade par l'occupant allemand 80 ans plus tôt.

Ont participé notamment à cette veillée plusieurs membres du gouvernement, le chef d'état-major des Armées, des responsables politiques communistes ainsi que des familles de résistants.