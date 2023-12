Au pied de la Tour Eiffel, des touristes peu inquiets au lendemain de l'attaque

"Si des situations comme celle d'hier continuent à se produire, je pense, qu’en tant que touriste, on réfléchira à deux fois avant de venir", réagit Frannelly Figuera en balade avec une amie, au pied d'un des monuments les plus visités au monde.

Nez levé vers la Tour Eiffel, les touristes flânent sur le Champ de Mars où des Parisiens font tranquillement leur footing, se disant peu inquiets au lendemain de l'attaque d'un islamiste radical qui a tué un touriste et blessé deux autres personnes.

Samedi vers 21H00 (22H00 GMT), un Français de 26 ans, islamiste radical atteint de troubles psychiatriques, a semé l'effroi à proximité du monument emblématique de la France en tuant un jeune touriste germano-philippin et en blessant deux autres personnes, dans une attaque au couteau puis au marteau.

Passant devant les vendeurs à la sauvette, Giovanni Valootto, chirurgien italien de 33 ans, assure ne pas planifier ses vacances en fonction des éventuels risques d'attaques. "Sinon je ne ferais plus rien", dit-il.

Mais sourire aux lèvres, l'ingénieure civile de 32 ans, de nationalité vénézuélienne qui vit à Valence, en Espagne, ajoute dans la foulée que Paris "sera toujours une destination touristique avec sa beauté et tout ce qu'elle a à offrir".

Mais ce dimanche midi, les visiteurs n'affichaient pas d'appréhension particulière.

"Je pense qu’aujourd'hui aucun endroit n’est sûr mais Paris a beaucoup changé (depuis les attentats de 2015, NDLR) et est redevenue sûre", témoigne Maximiliano Cabrera, 33 ans, un Colombien venu de Madrid.

En 2016, dans la foulée des attentats du 13 novembre 2015 revendiqués par l'organisation État islamique (130 morts et plus de 350 blessés), Paris et sa région avaient perdu 1,5 million de touristes.