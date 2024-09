Au procès des viols de Mazan, l'ex-compagne d'un accusé craint d'être elle aussi une victime: "Je resterai toujours dans le doute"

"Je pensais vivre une vie paisible et épanouissante mais j'étais en erreur", a-t-elle ajouté, parlant d'un compagnon "toujours respectueux, prévenant, doux", avec lequel elle avait des "relations sexuelles assidues" et partageait leur passion commune pour la moto.

Il est jugé depuis le 2 septembre à Avignon au côté de 50 coaccusés âgés de 26 à 74 ans -infirmier, pompier, journaliste, informaticien etc.- dans un procès devenu emblématique de la soumission chimique et des violences sexuelles.



Leur union a pris fin en novembre 2020 quand elle a su qu'il avait plusieurs relations extraconjugales. "Il disait ressentir des pulsions et avoir un besoin d'adrénaline qu'il ne retrouvait qu'en faisant de la moto et dans ses rapports sexuels", a-t-elle affirmé.



"Cauchemar"



Sa vie, qu'elle tente de reconstruire, bascule à nouveau quand, en septembre 2021, elle reçoit un appel de la police judiciaire d'Avignon.

"On me convoque et là on m'apprend qu'Hugues a violé une dame en octobre 2019, quelques jours avant mon anniversaire. Je ne les crois pas, je suis sidérée, choquée, je demande à voir la photo et là je me rends compte que ce n'est pas un cauchemar", a-t-elle détaillé.



Hugues M. est depuis poursuivi pour "tentative de viol", n'ayant pu aller jusqu'à la pénétration.



Elle se remémore alors une nuit de 2019 où elle s'était réveillée alors que son compagnon entamait sur elle une relation sexuelle pendant qu'elle dormait. Elle avait aussi été "prise de vertiges" entre septembre 2019 et mars 2020 et avait porté plainte. Mais les analyses effectuées sur elle durant l'enquête pour déceler une éventuelle soumission chimique n'ont rien décelé et sa plainte a été classée sans suite, "faute de preuves matérielles".