Auprès des médecins, le "donnant donnant" du gouvernement ne passe pas

Revaloriser nettement les tarifs des consultations médicales, mais seulement pour les praticiens qui voient le plus de patients: le marché proposé par la "Sécu" aux médecins libéraux ne passe pas chez les intéressés, qui réclament une hausse générale et non conditionnelle.

Les six syndicats de médecins représentatifs ont jusqu'à mardi pour dire s'ils acceptent ou non la nouvelle grille de tarifs des consultations et des aides et autres forfaits proposée par la Sécurité sociale pour cinq ans.

Mais ils sont unanimes à critiquer la hausse largement conditionnelle proposée par la "Sécu" pour augmenter l'offre de soins.

La proposition portée par le directeur général de la Cnam (Caisse nationale d'assurance maladie), Thomas Fatôme, prévoit que toutes les consultations médicales seraient revalorisées de 1,50 euro. Pour les généralistes, cette revalorisation sans condition porterait la consultation de base à 26,50 euros, contre 25 euros depuis 2017.

Les praticiens acceptant de prendre des "engagements territoriaux" obtiendraient un tarif de consultation supérieur, à 30 euros par exemple pour les généralistes. Ces "engagements territoriaux" prévoient d'atteindre un niveau minimum de patientèle ou embaucher une assistante médicale, ainsi qu'un panachage de critères, dont les participations aux gardes, des ouvertures le samedi matin ou l'exercice dans des déserts médicaux.

- Rôle-clé de MG France - "Je crois" que le gouvernement et la Cnam "ont fait une croix sur la signature" d'un accord par les médecins, déclare Jérôme Marty, le bouillant président du syndicat UFMLS, qui réclame une hausse non conditionnelle et une consultation à 50 euros pour tous les généralistes. Le docteur Marty agite désormais la menace d'un déconventionnement de nombreux médecins, désireux de retrouver leur liberté tarifaire. Le projet d'accord "méprise les médecins" alors qu'"on n'en peut déjà plus" en raison d'un rythme de travail trop élevé, fulmine de son côté Agnès Giannotti, la présidente de MG France, le plus important syndicat de généralistes. "Quand le gouvernement dit que l'on ne +s'engage+ pas" pour faire face au manque de praticiens, "cela rend les médecins généralistes furieux", qui font "en moyenne 55 heures par semaine", ajoute-t-elle. MG France joue un rôle-clef dans l'issue des négociations: avec 36,58% des voix aux dernières élections professionnelles, le syndicat a le pouvoir a lui tout seul de valider l'accord pour le compte des généralistes.