Automobile: l'équipementier Forvia prévoit de réduire fortement ses effectifs en Europe

"On a eu une baisse du marché européen, et on ne voit pas de progression possible à court ou moyen terme. Et on a un certain nombre de sites qui ne fonctionnent pas à leur pleine capacité", a-t-il souligné.

Ce plan d'économies qui doit atteindre 500 millions d'euros d'ici 2028 passera par des suppressions de postes et un recours moindre à des intérimaires, entre autres.

"On doit s'assurer de limiter les recrutements au nécessaire, gérer le volant de flexibilité que nous avons à travers nos sous-traitants. Notre industrie bouge régulièrement et nous savons ajuster nos capacités industrielles", a expliqué Olivier Durand.