Autorisation du glyphosate pour 10 ans de plus dans l'UE: la France s'abstient

"On a dit, depuis le début, que la proposition de la Commission telle qu'elle est formulée, 10 ans sans conditions, ne correspondait pas à la trajectoire" décidée par la France depuis plusieurs années, a justifié Marc Fesneau.

Pour que le texte proposé par la Commission en septembre soit adopté, il doit obtenir la majorité qualifiée -- soit 15 États sur 27, représentant au moins 65% de la population européenne.

Or Autriche et Luxembourg ont annoncé qu'ils voteraient contre, Pays-Bas et Belgique qu'ils allaient s'abstenir.

L'Allemagne avait annoncé jeudi qu'elle ne soutiendrait pas non plus la réautorisation du glyphosate. Selon Marc Fesneau, Berlin a finalement décidé de s'abstenir.