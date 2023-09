Autoroute Toulouse-Castres: un opposant délogé de son arbre face au ministère de la Transition écologique

"La situation de grève de la faim prolongée ainsi que l’annonce d’une grève de la soif imminente faisaient peser un danger majeur pour la santé et la vie même de M. Brail", a justifié le ministère dans un communiqué.

"Dans ce cadre, les équipes des Pompiers de Paris et de la Préfecture de police sont intervenues et ont assuré sa prise en charge médicale. Cette intervention de protection n’empêchera pas un dialogue de se poursuivre, dans le respect des décisions et principes démocratiques fondamentaux et de l’Etat de droit", ajoute-t-il.

Un des grimpeurs qui l'accompagnaient a été transféré au commissariat du 7e arrondissement, selon le député (LFI) des Hauts-de-Seine Aurélien Saintoul, qui lui a rendu visite.