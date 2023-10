Avant les JO-2024, inquiétudes sur le "nettoyage social" de l'Ile-de-France

Le message lumineux a été projeté vers 23H00 sur la façade du Cojo à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), au-dessus du logo Paris 2024 et des anneaux olympiques qui ornent le bâtiment rectangulaire, autour duquel plusieurs dizaines d'acteurs associatifs ont placardé des affiches, a constaté un journaliste de l'AFP.

"PLUS VITE pour vider l'Ile-de-France des populations précarisées", "PLUS HAUT vers l'exploitation des travailleurs sans-papiers", "PLUS FORT dans la réponse sécuritaire contre les personnes à la rue", dénoncent les associations sur ces pancartes bleu, orange et rouge placardées dans le quartier du comité d'organisation et sur les plots en béton devant son siège.