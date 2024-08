Avec l'arrivée de la flamme paralympique, la France replonge dans l'ambiance des Jeux

La médaillée de bronze à Athènes 2004 a été accueillie par la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques Amélie Oudéa-Castera et le patron du comité d'organisation Tony Estanguet, ainsi qu'une cinquantaine d'élus et bénévoles.

Des membres du comité d'organisation et des enfants revêtus de t-shirts blancs de bénévoles avaient formé une haie d'honneur pour son arrivée.

"Il s'agit d'inscrire le sport dans le cœur de vie des personnes en situation de handicap", a déclaré Mme Oudéa-Castera, se réjouissant des "tout premiers Jeux paralympiques d'été de notre histoire".