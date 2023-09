Avions électriques: accord entre Safran et une filiale de Northvolt

Le motoriste aéronautique français Safran a annoncé mercredi avoir signé un accord avec Cuberg, filiale du fabricant suédois de batteries Northvolt, pour développer un système de stockage destiné aux futurs avions électriques et hybrides.

"Safran Electrical & Power et Cuberg vont combiner leurs technologies et leur expertise complémentaires pour créer un système de stockage d'énergie propulsive haute performance destiné aux futures générations d'avions", a précisé Safran dans un communiqué.

"Cuberg, fournisseur de batteries très intégré verticalement, fabriquera et fournira des systèmes de batteries rechargeables pour l'aviation basés sur ses propres cellules, modules et packs lithium métal, tandis que Safran Electrical & Power développera des systèmes de stockage d'énergie en gérant la conception du système, les composants de protection haute tension, l'intégration, la certification et le support en service", selon la même source.