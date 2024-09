Barnier appelle son gouvernement à travailler dans la "plus grande cohésion"

Ludovic MARIN

Michel Barnier a appelé dimanche soir son gouvernement à travailler dans la "plus grande cohésion" et "fraternité" au lendemain de la présentation de son équipe, fragile attelage entre les macronistes et les LR, déjà sous la menace d'une censure de la gauche et du Rassemblement national.

Il faut "créer une ambiance avec l'équipe gouvernementale qui permette à toutes les initiatives, toutes les énergies de s'exprimer, dans un climat (...) de plus grande cohésion, de plus grande fraternité", a déclaré sur France 2 le Premier ministre, qui ne dispose pas de la majorité absolue à l'Assemblée nationale.