Batteries: Verkor annonce 2 milliards d'euros de financements privés et publics pour sa gigafactory française

Verkor a levé le montant record "d'au moins 850 millions d'euros" auprès d'investisseurs privés - la plus importante levée de fonds d'une jeune pousse française à date.

La start-up française Verkor a annoncé jeudi avoir réuni "plus de 2 milliards d'euros" pour financer l'installation, à Dunkerque, d'une gigafactory de batteries, l'une des quatre prévues en France alors que l'Europe tente de créer une filière industrielle de voitures électriques face à la concurrence asiatique.

L'opération, "une étape très importante", valorise la start-up à "plus d'un milliard d'euros", a indiqué à l'AFP Benoit Lemaignan, cofondateur et président de l'entreprise.

Fondée en 2020, Verkor a inauguré fin juin à Grenoble son usine pilote de batteries à haute puissance et compte ouvrir d'ici 2025 son usine à Dunkerque - avec 1.200 emplois directs et une production initiale de 16 gigawattheures (GWh) par an.

Verkor est suivie de près par le gouvernement. Erigée en un des symboles de la réindustrialisation, l'usine doit aider l'industrie automobile française à atteindre l'objectif de deux millions de voitures électriques produites en France en 2030, après de longues années de délocalisations.

Actuellement, la fabrication des batteries et le raffinage des matériaux qui les composent sont dominés par des groupes asiatiques.