À Bayonne, un centre d'accueil qui défie la loi sur l'immigration

Le centre intégralement financé, à hauteur de 900.000 euros annuels, par la Communauté d'agglomération Pays basque, présidée par le maire de Bayonne et élu Renaissance Jean-René Etchegaray, a déjà hébergé 500 migrants en janvier.

Quelques jours de répit sur la route de l'exil. Le centre "Pausa" de Bayonne a accueilli plus de 32.000 personnes depuis 2019 et "continuera à le faire", quoi qu'il advienne jeudi de la loi sur l'immigration, assure la mairie.

Situé en bordure du fleuve Adour, il accueille, pour une durée moyenne de trois jours, femmes, enfants et jeunes adultes qui repartent ensuite vers de grandes métropoles françaises ou européennes.

Alors que le Conseil constitutionnel doit rendre jeudi sa décision sur la loi sur l'immigration, Jean-René Etchegaray ne compte pas abandonner ce centre unique en son genre en France.

"Si cette loi était finalement promulguée avec des dispositions qui gênent mon éthique personnelle, ça pourrait remettre en cause ma présence au sein de Renaissance, commente l'édile. Nous avons cette tradition d'accueillir les gens et on continuera à le faire."