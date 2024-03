Beaucoup de zones d'ombres persistent dans la disparition du petit Emile: plusieurs pistes sont évoquées pour expliquer son décès

Une partie du mystère sur la disparition du petit Emile a été levée, avec la découverte et l'identification d'ossements de l'enfant, à proximité du hameau où il avait disparu l'été dernier, mais le flou persiste sur les circonstances de son décès.

Samedi, la gendarmerie nationale a été informée de "la découverte d'ossements" correspondant à ceux "de l'enfant Emile Soleil", "à proximité du hameau du Vernet", a indiqué dans un court communiqué le procureur d'Aix-en-Provence Jean-Luc Blachon dimanche.

Contacté par l'AFP, le magistrat n'a pas souhaité faire davantage de commentaires sur "cette affaire complexe" concernant la disparition, et donc désormais la mort, de cet enfant âgé de deux ans et demi au moment de sa disparition le 8 juillet au Haut-Vernet, hameau de 25 habitants rattaché au village du Vernet, entre Digne-les-Bains et Gap, dans les Alpes-de-Haute-Provence.