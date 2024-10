Bébé prématuré enlevé en France: le véhicule de ses parents retrouvé dans la région de Charleroi

L'avis, diffusé en Belgique sur le site de la police fédérale à la demande du parquet de Mons (sud) et relayé par l'association de protection de l'enfance Child Focus, est accompagné de photos des parents, âgés d'une vingtaine d'années.

Un avis de recherche national a été lancé mardi soir en Belgique pour tenter de retrouver Santiago, nouveau-né grand prématuré, que ses parents sont soupçonnés d'avoir enlevé lundi soir dans une maternité proche de Paris avant de passer de France en Belgique. Des recherches se concentraient sur le Hainaut selon SudInfo, et le véhicule des parents, une Audi A6, a été retrouvé dans la région de Charleroi.

Y figure aussi un cliché de la voiture qu'ils auraient utilisée, "une Audi A6 bleu foncé immatriculée en France avec la plaque GR-956-ZV", ajoute la police.

Si la procédure CHILD ALERT a été annulé ce mercredi midi, le dossier reste traité comme étant une disparition.

Le nouveau-né portait "au moment de sa disparition (...) un T-shirt marron (taille six mois) et un pyjama blanc en velours épais. Il a besoin de soins médicaux urgents", est-il écrit dans l'avis de recherche.

En France, une alerte-enlèvement a été en vigueur toute la journée - lancée vers 08H00 et levée peu avant 19H00. Cette procédure vise à envoyer de façon massive des informations précises à la population, sur l'ensemble du territoire national, afin de retrouver un enfant le plus rapidement possible.