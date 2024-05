Berlin et Paris souhaitent renforcer les capacités européennes de défense

Face à la situation sécuritaire changeante, les dirigeants français et allemands, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, souhaitent renforcer les capacités européennes de défense. "L'Union européenne doit vraiment devenir un acteur géopolitique et un garant de la sécurité, qui peut réagir aux défis sécuritaires actuels et renforcer l'ordre international", assure la déclaration finale du conseil franco-allemand sur la défense et la sécurité, qui avait lieu au château de Meseberg en Allemagne, dans le cadre de la visite d'Etat du président français dans le grand pays voisin.