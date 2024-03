A Berlin, Macron et Scholz se disent "unis" sur l'Ukraine après de vives tensions

Olaf Scholz et Emmanuel Macron ont affiché leur "unité" vendredi sur l'aide à l'Ukraine, après des semaines de vives tensions sur la stratégie à adopter face à Moscou, lors d'un sommet à Berlin avec le Premier ministre polonais Donald Tusk.

"Aujourd'hui plus que jamais, notre unité fait notre force et surtout nos trois États, l'Allemagne, la Pologne et la France, portent une responsabilité particulière", a déclaré le chancelier allemand. "Nous allons notamment acheter encore plus d'armes pour l'Ukraine, et ce sur l'ensemble du marché mondial", s'est-il félicité à l'issue de la réunion.