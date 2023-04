"Bien vieillir": la majorité dégaine ses mesures, les oppositions déçues

Lutte contre l'isolement des aînés, signalement des cas de maltraitance et encore carte professionnelle pour les aides à domicile seront en discussion à partir de la fin d'après-midi et jusqu'à jeudi, avec plus d'un millier d'amendements au menu.

Le sujet tient à cœur aux députés Renaissance, qui ont travaillé main dans la main avec leurs collègues Horizons et MoDem, et avec le gouvernement. Et ce, sans attendre la loi sur le "grand âge" que le président Macron avait promise dès 2018 mais qui n'est plus d'actualité.

Une vaste réforme de ce secteur exsangue reste attendue, les maisons de retraite comme l'aide à domicile peinant à recruter, alors même que le nombre de plus de 85 ans monte en flèche et atteindra 4,8 millions de personnes en 2050, contre 2 millions aujourd'hui.

Un Conseil national de la Refondation (CNR), auquel 10.000 personnes ont pris part, a planché depuis novembre sur le thème du "Bien vieillir", nourrissant les réflexions du ministre des Solidarités et de l'Autonomie, Jean-Christophe Combe.