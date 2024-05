Blindés: Arquus ne prévoit pas de restructuration après son rachat par John Cockerill

"Aucune restructuration n'est prévue, et l'entreprise conservera l'ensemble de ses sites et équipes", a-t-il ajouté. Volvo est entré en négociations en janvier avec John Cockerill pour lui vendre Arquus, qui emploie quelque 1.200 personnes en France, une cession qui intervient alors que la France et la Belgique ont noué en 2018 un partenariat baptisé CaMo (capacité motorisée) visant à doter les deux armées de Terre de matériels terrestres et doctrines semblables.

"Nous n'anticipons pas de problème particulier concernant la vente", a poursuivi M. Levacher, assurant que ne manquaient "que les autorisations administratives anti-trust et la validation de l'État pour l'investissement étranger".