Borne reconnaît que des mesures de la loi immigration sont contraires à la Constitution

"Oui je vous le confirme", a-t-elle répondu sur France Inter, interrogée sur la présence de mesures contraires à la Constitution dans le texte. "Il peut y avoir des dispositions" sur lesquelles "on a fait part de nos doutes aux Républicains", a-t-elle souligné, n'excluant pas non plus de devoir "revenir" sur certaines mesures, comme les aides personnalisées au logement ou la caution pour les étudiants étrangers.

La Première ministre française a aussi assuré que l'Aide médicale d'État (AME) pour les étrangers sans papiers ne serait "pas supprimée", après s'être engagée auprès de la droite à mener une réforme à compter de début 2024.

"Il n'est pas question de supprimer l'AME. (...) On a demandé un rapport" et "nous allons garder l'AME", a-t-elle affirmé, rappelant que la transformation de ce dispositif en Aide médicale d'urgence (AMU) voulue par la droite avait été retirée de la loi immigration.

Elisabeth Borne a enfin confié avoir "le sentiment du devoir accompli". "On voulait faire voter un texte sur des mesures utiles, efficaces, attendues par nos concitoyens, avec deux objectifs : éloigner plus rapidement, plus efficacement ceux qui n'ont pas le droit d'être en France et mieux intégrer ceux que nous choisissons d'accueillir", a-t-elle déclaré, toujours sur France Inter.