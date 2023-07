Borne réunit les groupes politiques pour échanger sur des "propositions"

La Première ministre s'exprimera lors d'un point de presse à l'issue de la réunion, qui devrait durer entre une et deux heures.

Elisabeth Borne a reçu lundi à Matignon les représentants de l'ensemble des groupes politiques au Parlement pour échanger sur des "propositions", après six nuits de violences en France qui ont suivi la mort du jeune Nahel, tué par un policier.

A Matignon on indiquait que cette réunion visait à "échanger sur quelques propositions" dans l'idée d'un "partage d’idées et d'expériences", parce que "la crise a choqué tout le monde".

A leur arrivée à Matignon, les parlementaires socialistes et écologistes ont dit souhaiter entendre les propositions du gouvernement et présenter les leurs.

"Nous condamnons absolument ces violences. Par contre, il y a des politiques publiques qui ne fonctionnent pas", a affirmé le chef de file des sénateurs PS Patrick Kanner, qui a demandé un débat parlementaire au sujet des quartiers dits sensibles ou prioritaires.

Son homologue à l'Assemblée, Boris Vallaud, est venu pour "un appel au calme" et aussi des "questions plus structurelles, plus profondes".

Alors que le président Emmanuel Macron a souhaité "débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre" les raisons qui ont conduit à ces violences, le chef de file des sénateurs EELV Guillaume Gontard a estimé qu'"on n'est plus au temps de l’analyse".