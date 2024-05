Bruxelles élargit les compétences de son "Maître Architecte"

Le gouvernement bruxellois a validé le principe d'un nouvel appel à candidatures pour le prochain "maître architecte" ou "bouwmeester" bruxellois, et étendu les compétences liées à la fonction, communique vendredi la secrétaire d'Etat en charge de l'Urbanisme et du Patrimoine, Ans Persoons. "La fonction du maitre architecte et de son équipe est maintenue et même renforcée pour le prochain mandat", salue le même jour l'actuel "BMA", Kristiaan Borret.