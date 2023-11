"Ça souffle énormément, des rafales jusqu’à 140 km/h": notre journaliste au milieu de la tempête sur la Côte d’Opale

La tempête Ciaran balaye une bonne partie de la France, où une personne est morte et seize autres ont été blessés. Nos reporters Amélie Schildt et Elisabeth Wouters se sont rendues à Wimereux sur la Côte d’Opale.

"Ça souffle encore énormément ici à Wimereux, près de Boulogne. On peut dire que le pic de la tempête était à 11h, mais ça souffle encore très fort. Il est d’ailleurs interdit de se promener sur la digue. Les rares badauds qui s’aventurent se font vite arrêter par la police. Il y a encore des rafales de 130, 140 km/h, à l’intérieur des terres, 100 km/h. Et plus de 11.000 foyers sont privés d’électricité. On attend encore une situation critique jusqu’à 17h", a expliqué Amélie Schildt dans le RTL info 13h.