Caen: manifestation contre l'EPR et le retour du nucléaire

"Non au démarrage du réacteur nucléaire EPR de Flamanville", "Non à la relance du nucléaire", "Société nucléaire = société mortifère", pouvait-on lire sur des tracts appelant à la manifestation.

"Les déséquilibres et les tensions internationales font craindre un renouveau des tensions nucléaires et on ne peut pas se permettre ces projets aujourd'hui. Pour la paix, pour les énergies renouvelables, pour un futur désirable (...) pas d'EPR ici, pas d'autres EPR, un IRSN et une ASN indépendants, et comme ça, on regardera l'avenir plus sereinement", a affirmé Mme Rouseau.

Le cortège, qui s'était rassemblé devant le siège de l'ASN à Caen, a ensuite gagné la préfecture. La manifestation devait s'achever par un évènement festif, selon Guillaume Hédouin, conseiller régional écologiste de Normandie.

Après de nombreux reports et un coût multiplié par six par rapport au budget initial, l'EPR de Flamanville devrait être mis en service d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, le gouvernement a décidé la création de six nouveaux EPR, évoquant même la possible création de réacteurs nucléaires supplémentaires.